Lecron Internet Media Industry Aktie: Wann kommt endlich die Wende?

Die Lecron Industrial Development hat in den letzten Tagen einen Kurs von 6,28 CNH erreicht, was -8,59 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht". Über die letzten 200 Tage betrachtet, ergibt sich eine Distanz zum GD200 von -20,3 Prozent, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Schlecht" bewertet.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Das aktuelle KGV von Lecron Industrial Development beträgt 64. Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Chemikalien", die im Durchschnitt ein KGV von 0 haben, wird die Aktie von Lecron Industrial Development als weder unterbewertet noch überbewertet eingestuft. Daher erhält sie in dieser Kategorie eine "Neutral"-Einschätzung.

Die Dividendenrendite zeigt das Verhältnis zwischen Dividende und dem aktuellen Aktienkurs an und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für Lecron Industrial Development beträgt 0 Prozent und liegt damit nur leicht unter dem Mittelwert von 0,41 Prozent für diese Aktie. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus der "Chemikalien"-Branche hat die Lecron Industrial Development in den letzten 12 Monaten eine Performance von -37,07 Prozent erzielt. Dies stellt eine Underperformance von -28,8 Prozent im Branchenvergleich dar, da ähnliche Aktien im Durchschnitt nur um -8,27 Prozent gefallen sind. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -8,27 Prozent hatte, liegt die Lecron Industrial Development um 28,8 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.