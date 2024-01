Leclanche Aktie: Käufer sollten sich sputen!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Leclanche-Aktie zeigt einen Wert von 17 für die letzten 7 Tage, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage Basis bei 36,97, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Gut"-Rating für Leclanche basierend auf dem RSI.

Die Dividendenrendite von Leclanche beträgt 0 Prozent, was 3,02 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dessen wird die Aktie als unrentables Investment eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Leclanche-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,52 CHF liegt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen beträgt 0,42 CHF, was einer Steigerung von 23,81 Prozent entspricht und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Im Branchenvergleich liegt die Rendite der Leclanche-Aktie mit -3,73 Prozent deutlich unter der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Industrie-Sektor. Auch im Vergleich zur "Elektrische Ausrüstung"-Branche liegt die Rendite von Leclanche mit 7,37 Prozent darunter. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.