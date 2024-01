Leclanche Aktie: Es hätte schlimmer kommen können!

Die Anleger-Stimmung bei Leclanche ist derzeit insgesamt besonders negativ, wie aus den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien hervorgeht. In den vergangenen beiden Wochen dominierten vor allem negative Themen die Diskussionen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Schlecht" führt.

In Bezug auf den Aktienkurs verzeichnete Leclanche in den letzten 12 Monaten eine Performance von -23,4 Prozent. Im Branchenvergleich der "Elektrische Ausrüstung"-Branche ist dies eine Underperformance von -27,6 Prozent im Vergleich zum durchschnittlichen Anstieg von 4,21 Prozent. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor liegt die Rendite von Leclanche mit 28,37 Prozent unter dem Durchschnittswert von 4,97 Prozent. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Dividendenrendite von Leclanche liegt derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 3,02 Prozent liegt. Daher wird die Dividendenpolitik der Aktie auch als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Aktivität und die Rate der Stimmungsänderung der Aktie im Durchschnitt liegen. Daher wird das langfristige Stimmungsbild als "Neutral" eingestuft.

Insgesamt lässt die Analyse der Anleger-Stimmung, des Aktienkurses, der Dividende und des Sentiments den Schluss zu, dass die Gesamteinschätzung für Leclanche derzeit eher negativ ist.