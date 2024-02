Lecip Holdings Aktie: Ist es das gewesen?

Der Relative Strength Index: Wenn man die Dynamik eines Aktienkurses bewerten möchte, kann man auf den prominenten Relative Strength Index, den RSI, zurückgreifen. Der RSI berechnet das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) und normiert es auf einen Abstand von 0 bis 100. Der Lecip-RSI liegt bei 89,22 und wird als "Schlecht" bewertet. Der RSI25 beträgt 57,18, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Schlecht".

Technische Analyse: In den letzten 200 Handelstagen ergibt sich für die Lecip-Aktie ein Durchschnitt von 548,17 JPY für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 604 JPY, was einem Unterschied von +10,18 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Für diesen Wert (624,44 JPY) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-3,27 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Lecip-Aktie daher eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Anleger: Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand die Aktie von Lecip im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien, wobei ausschließlich positive Meinungen veröffentlicht wurden. Der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um Lecip, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich daher bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Gut".

Sentiment und Buzz: Eine längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Erkenntnisse zur Einschätzung einer Aktie. Dabei wurden sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Lecip zeigte bei dieser Analyse durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung verzeichnete in diesem Zeitraum kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.