Lechwerke AG Aktie: Wirklich lohnenswert?

Der Relative Strength Index, kurz RSI, gibt an, wie sich die Aktienkurse innerhalb von 7 Tagen bewegen, indem die Aufwärtsbewegungen in Bezug auf die Gesamtbewegungen gesetzt werden. Der RSI der Lechwerke liegt bei 66,67, was bedeutet, dass die Situation weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25 beträgt 51, was ebenfalls auf eine neutrale Situation hinweist. Insgesamt wird daher die Bewertung für diesen Bereich als "Neutral" eingestuft.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Lechwerke beträgt derzeit 3, was eine negative Differenz von -1,39 Prozent zum Branchendurchschnitt der Stromversorger darstellt. Daher erhält Lechwerke von den Analysten eine "Schlecht"-Bewertung für ihre Dividendenpolitik.

Bei der längerfristigen Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bei Lechwerke als durchschnittlich und stabil bewertet werden. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung für dieses Kriterium.

Die Anleger-Stimmung zu Lechwerke wird von den privaten Nutzern in sozialen Medien als eher neutral bewertet. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen der letzten zwei Wochen deutet darauf hin, dass überwiegend neutrale Themen angesprochen wurden. Zusammenfassend lässt sich daher sagen, dass die Anleger-Stimmung eine "Neutral"-Einstufung erzeugt.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Bewertung für die Lechwerke in Bezug auf den RSI, die Dividendenpolitik, das Sentiment und den Buzz sowie die Anleger-Stimmung.