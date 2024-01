Lechwerke AG Aktie: Hier sollten Sie genauer hinsehen!

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Lechwerke liegt bei einem Wert von 19, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 210,35 für Stromversorger deutlich unter dem Durchschnitt liegt. Daher wird die Aktie aus fundamentalen Gründen als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

In den letzten zwei Wochen wurde Lechwerke von den meisten privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung "Neutral". Die Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt ergibt somit eine "Neutral"-Einstufung.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Lechwerke-Aktie zeigt, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (Wert: 50) als auch der RSI der letzten 25 Handelstage (Wert: 64,29) erhalten daher ein "Neutral"-Rating.

Aus technischer Sicht ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 93,94 EUR für den Schlusskurs der Lechwerke-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 81 EUR, was einer Abweichung von -13,77 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 84,27 EUR, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Lechwerke für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.