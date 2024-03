Lechwerke AG Aktie: Da verbrennt man sich die Finger!

Der Aktienkurs von Lechwerke hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -33,7 Prozent erzielt, was mehr als 33 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der Stromversorger liegt. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie. Auch die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen eine neutrale Einschätzung der Aktien, da die Diskussionstätigkeit im Vergleich zu anderen Werten in der Branche als durchschnittlich eingestuft wird und sich die Stimmungsänderung in diesem Zeitraum kaum verändert hat.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Lechwerke-Aktie mit -21,73 Prozent Entfernung vom GD200 (87,52 EUR) ein "Schlecht"-Signal ist. Zudem weist der GD50 einen Kurs von 75,56 EUR auf, was einen Abstand von -9,34 Prozent bedeutet. Dadurch wird der Kurs der Lechwerke-Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf die Dividendenrendite hat Lechwerke mit 3,54 Prozent einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt von 4,89 Prozent. Dies führt ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung der Lechwerke-Aktie in dieser Kategorie.