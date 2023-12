Lec Aktie: Das darf sich kein Anleger entgehen lassen!

Der Relative Strength Index (RSI) wird oft verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Laufe der Zeit in Relation gesetzt werden. In Bezug auf Lec betrachten wir den kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage und den etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt bei 28,83 Punkten, was darauf hinweist, dass die Lec-Aktie überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Beim RSI25 hingegen wird das Wertpapier als "Neutral" eingestuft, da es weder überkauft noch überverkauft ist.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass die Anlegerstimmung positiv ist und überwiegend positive Themen rund um die Lec-Aktie angesprochen werden. Daher wird das Unternehmen als "Gut" bewertet. Das Sentiment und der Buzz zeigen keine wesentlichen Veränderungen in den letzten vier Wochen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In der technischen Analyse wird die Lec-Aktie positiv bewertet, da der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von +13,41 Prozent ergibt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage zeigt mit einer Abweichung von +4,59 Prozent eine durchschnittliche Bewertung.

Insgesamt erhält das Unternehmen daher für die technische Analyse ein "Gut"-Rating, was auf eine angemessene Bewertung der Aktie von Lec hindeutet.