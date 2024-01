Lec Aktie: Was soll die Aufregung?

Die Lec-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 909,43 JPY erreicht. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 1034 JPY, was einem Unterschied von +13,7 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 993,04 JPY wird analysiert und der letzte Schlusskurs liegt nahe dem gleitenden Durchschnitt (+4,12 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend erhält die Lec-Aktie also insgesamt eine "Gut"-Bewertung in Bezug auf die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, und die Lec-Aktie erhält anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis ein "Neutral"-Rating. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 54,05 Punkten, während der RSI25 bei 43,05 liegt, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass in den letzten beiden Wochen überwiegend positive Meinungen zu Lec geäußert wurden, während auch überwiegend neutrale Themen angesprochen wurden. Basierend auf diesen Einschätzungen und Stimmungen wird das Unternehmen daher als "Neutral" eingestuft.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung ergab, dass sich die Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat zunehmend eingetrübt hat, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. In Bezug auf die Intensität der Diskussionen wurden jedoch keine signifikanten Veränderungen festgestellt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend erhält die Lec-Aktie somit ein "Schlecht"-Rating in Bezug auf Sentiment und Buzz.