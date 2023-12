Lec Aktie: War die Aufregung umsonst?

Weitere Suchergebnisse zu "General Motors":

Der Relative Strength Index, RSI, wird verwendet, um die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen zu indizieren. Für die Aktien der Lec liegt der RSI bei 37,11, was auf eine "Neutral"-Bewertung hinweist, da die Situation weder überkauft noch -verkauft gilt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausweitet, zeigt einen RSI von 44 für die Lec, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Lec-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 902,5 JPY liegt. Der letzte Schlusskurs von 1019 JPY weicht um +12,91 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht eine "Gut"-Bewertung ergibt. Für den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (974,78 JPY) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+4,54 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv in Bezug auf Lec. In den letzten beiden Wochen wurden besonders positive Themen in den Diskussionen hervorgehoben, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass die Aktivität im Netz im Vergleich zu den vergangenen Monaten üblich ist. Dies führt zu einer Einschätzung als "Neutral", da auch die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen aufweist.

Insgesamt ergibt sich für die Lec-Aktie eine neutrale Einschätzung sowohl in Bezug auf den RSI als auch auf das Sentiment und die Diskussionsintensität.