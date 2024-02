Lec Aktie: Ist es das gewesen?

Die Lec-Aktie wird derzeit aus charttechnischer Sicht positiv bewertet, da der aktuelle Kurs von 1049 JPY um +12,19 Prozent über dem GD200 (934,98 JPY) liegt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, steht bei 1031,52 JPY, was auf ein "Neutral"-Signal hinweist. Insgesamt wird die Lec-Aktie also als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen herangezogen wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Lec. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Die Anleger-Stimmung auf sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung führt.

Die technische Analyse betrachtet auch den Relative Strength-Index (RSI), der für die Lec-Aktie derzeit bei 53,57 liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Auch der RSI25-Wert von 47 deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird, was eine weitere "Neutral"-Einstufung ergibt. Insgesamt wird die Lec-Aktie daher aus technischer Sicht als "Neutral" eingestuft.