Leatt Aktie: Müssen Sie jetzt handeln?

Die Bewertung von Leatt im Vergleich zum Branchendurchschnitt Freizeitausrüstung & Produkte ist aufgrund einer Dividende von 0 % als niedriger einzustufen. Die Differenz beträgt 607,38 Prozentpunkte, was dazu führt, dass die Einstufung derzeit als "Schlecht" erfolgt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei Leatt zeigt der RSI7 einen aktuellen Wert von 69,84 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Der RSI25 liegt bei 66,51 Punkten, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Analyse der Internet-Kommunikation deutet darauf hin, dass die Stimmung und die Diskussionsstärke für Leatt in den letzten Wochen kaum Veränderungen aufweisen. Daher erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Leatt eher neutral diskutiert, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.

Zusammenfassend erhält Leatt aufgrund der genannten Kriterien insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

