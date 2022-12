LeasePlan und NIO arbeiten zusammen

Weitere Suchergebnisse zu "NIO":

Düsseldorf (ots) -LeasePlan, eines der weltweit führenden Leasing-, Fuhrparkmanagement- und Car-as-a-Service-Unternehmen, und NIO, einer der globalen Pioniere auf dem Markt für intelligente Premium-Elektrofahrzeuge, haben ihre strategische Partnerschaft in Deutschland bekannt gegeben.Im Rahmen der Zusammenarbeit wird LeasePlan für Business-Kunden das Flaggschiff von NIO, die Premium- Limousine NIO ET7 anbieten, die mit ihrer 100-kWh-Batterie eine WLTP-Reichweite von bis zu 580 Kilometer hat. Hinzu kommen die mittelgroße Elektro-Limousine NIO ET5 sowie der Elektro-SUV NIO EL7. Ergänzt wird das Angebot durch Battery-as-a-Service von NIO, bei dem NIO Fahrer die Batterie ihres Elektroautos flexibel mieten können. Damit erhalten sie auch Zugriff auf das PSS (Power Swap Station) Netzwerk von NIO. Die PSS ist eine Ladelösung, die den vollautomatischen Austausch der Batterie in rund fünf Minuten ermöglicht.Mit der PSS an der A8 in Zusmarshausen bei Augsburg (Bayern) und der PSS in Hilden (Nordrhein-Westfalen) entlang der A3 sind bereits die ersten Batterietausch-Stationen Deutschlands in Betrieb gegangen. Eine weitere PSS in Berlin steht kurz vor der Eröffnung. Für das Jahr 2023 plant NIO den Bau weiterer Stationen in Europa. Durch strategische Partnerschaften wird die Anzahl in Deutschland kontinuierlich ausgebaut.Roland Meyer, Geschäftsführer, LeasePlan Deutschland GmbH, erklärt: "Automobilhersteller wie NIO nehmen eine starke Position im europäischen Elektromobilitätsmarkt ein. Fahrer können jetzt aus einer ganzen Reihe neuer, innovativer Elektrofahrzeuge wählen. Die wegweisende Technologie von NIO - wie unter anderem der Batterieaustausch - nimmt Fahrern die Angst vor zu wenig Reichweite, dauert nicht länger als eine kurze Kaffeepause und macht den Batteriewechsel zum Kinderspiel. Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit NIO in Deutschland."Elise Chen, Head of User Operations, NIO Deutschland GmbH: "Wir freuen uns besonders über die Partnerschaft, die das Beste aus beiden Welten vereint: Genau wie NIO möchte LeasePlan die Zukunft von nachhaltiger Mobilität mitgestalten. Durch die Zusammenarbeit erhält LeasePlan Zugang zu modernen Elektrofahrzeugen wie den NIO ET7 im Premium-Segment. Unsere Geschäftskunden können über LeasePlan als etablierter Partner von den über 50 Jahren Erfahrung in Fahrzeugleasing und Fuhrparkmanagement profitieren."Die Modelle NIO ET7, NIO ET5 und NIO EL7 sind für Kunden von LeasePlan Deutschland ab sofort bestellbar.Über NIO:NIO wurde am 25. November 2014 gegründet und ist ein internationales Unternehmen, welches leistungsstarke und intelligente Elektroautos entwirft, entwickelt und produziert. "To Shape a Joyful Lifestyle" ist unsere Mission, bei der wir unseren Nutzern durch durchdachtes und leidenschaftliches Design, großartigen Service und fortschrittliche Technologie ein positives Lebensgefühl vermitteln möchten. "Blue Sky Coming" beschreibt unsere führende Philosophie für eine bessere, positive und nachhaltigere Zukunft. Dieses Prinzip treibt uns jeden Tag an - weltweit. Dies findet sich auch im Logo wieder, das die folgenden Werte zeigt: Himmel > Vision: Erde > Aktion. Das erste Fahrzeug ist der EP9, der 2016 auf den Markt kam und eines der schnellsten Elektroautos der Welt ist. Im Juni 2018 kam mit dem NIO ES8 das erste Serienmodell auf den Markt, ein smartes und elektrisches SUV. Am 12. September 2018 ging NIO an der NYSE an die Börse. Bis November 2022 sind bereits über 260.000 Fahrzeuge weltweit unterwegs. Am 07. Oktober 2022 erfolgte der Marktstart in Deutschland, den Niederlanden, Dänemark und Schweden. Damit ist NIO aktuell in sechs Ländern vertreten. Bis zum Jahr 2025 plant NIO voraussichtlich über 25 Unternehmens-standorte.Über LeasePlan:LeasePlan ist einer der weltweit führenden Car-as-a-Service-Anbieter und betreut etwa 1,9 Millionen Fahrzeuge in 29 Ländern. Car-as-a-Service bezeichnet das Leasing und die Verwaltung von neuen Fahrzeugen für LeasePlan Kunden. Das Unternehmen bietet einen kompletten End-to-End-Service für eine typische Vertragslaufzeit von drei bis vier Jahren.LeasePlan ist bestrebt, eine führende Rolle beim Übergang von Verbrennungsmotoren zu alternativen Antrieben zu übernehmen und hat sich das ehrgeizige Ziel gesetzt, die Nettoemissionen für den Kunden-Fuhrpark bis zum Jahr 2030 auf null zu reduzieren.Mit über 50 Jahren Erfahrung lautet die Mission von LeasePlan "What's next", also die Zukunft von nachhaltiger Mobilität mitzugestalten - damit sich LeasePlan Kunden auf ihr Kerngeschäft konzentrieren können.Weitere Informationen: www.leaseplan.com/corporateDie LeasePlan Deutschland GmbH ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der LeasePlan Corporation N.V. in Amsterdam, Niederlande. Das Unternehmen wurde 1973 gegründet und ist einer der führenden Spezialisten für Autoleasing und Fuhrparkmanagement. Neben der Hauptverwaltung mit Niederlassung in Düsseldorf ist LeasePlan in Hamburg, Frankfurt, Stuttgart und München sowie mit einem Regionalbüro in Berlin präsent. In Deutschland werden derzeit etwa 120.000 ausschließlich gewerblich genutzte Fahrzeuge betreut. Das Unternehmen beschäftigt knapp 520 Mitarbeiter.Weitere Informationen: www.leaseplan.dePressekontakt:Britta GiesenReferentin Externe/Interne KommunikationTelefon: 0211/58640-511E-Mail: britta.giesen@leaseplan.comLeasePlan Deutschland GmbHLippestraße 440221 DüsseldorfInternet: www.leaseplan.deOriginal-Content von: LeasePlan Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell