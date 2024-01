Learning Aktie: Was geht denn hier ab?

Der Aktienkurs von Learning im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Industrie-Sektor weist eine Rendite von -26,11 Prozent auf, was mehr als 35 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Software-Branche, die in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von 7,19 Prozent erzielte, liegt Learning mit 33,3 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Situation der Learning-Aktie als überkauft betrachtet wird, da der RSI bei 76,14 liegt. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 49, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Learning-Aktie in dieser Kategorie daher die Einstufung "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Learning-Aktie bei 85,79 GBP liegt, während der letzte Schlusskurs bei 75,65 GBP deutlich darunter liegt (-11,82 Prozent Abweichung). Auf dieser Basis erhält Learning somit eine "Schlecht"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt zeigt hingegen einen Wert von 73,7 GBP, was nahe dem letzten Schlusskurs liegt (+2,65 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Learning-Aktie, nämlich ein "Neutral"-Rating. In Summe wird Learning auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

In Bezug auf die Dividende schüttet Learning derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Software. Der Unterschied beträgt 9,07 Prozentpunkte (2,54 % gegenüber 11,61 %), weshalb die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht" erhält.