Learning Aktie: Unglaubliche Entwicklung!

Die technische Analyse der Learning-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 78,92 GBP liegt, während der aktuelle Kurs bei 84,7 GBP liegt. Dies entspricht einer Distanz von +7,32 Prozent zum GD200, was als "Gut" bewertet wird. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage beträgt 77,14 GBP, was einer Distanz von +9,8 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Somit erhält die Aktie insgesamt die Bewertung "Gut".

Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, wobei an einem Tag negative Diskussionen überwogen. Daher wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 2 Analystenbewertungen für die Learning-Aktie abgegeben, wobei 1 Bewertung als "Gut" und 1 als "Neutral" eingestuft wurde. Zusammengefasst ergibt sich ein "Gut"-Rating. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beträgt 105 GBP, was einem Aufwärtspotenzial von 23,97 Prozent entspricht und somit zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Im Hinblick auf die fundamentale Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Learning mit einem Wert von 23,08 deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 54,79, was eine Unterbewertung um 58 Prozent bedeutet. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.