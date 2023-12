Learning Aktie: Haben Sie darauf geachtet?

Die Kommunikation im Internet spielt eine wichtige Rolle bei der Bewertung von Aktien. Bei der Analyse von Learning-Aktien wurden sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung berücksichtigt. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum nahezu unverändert, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Somit ergibt sich insgesamt eine neutrale Einstufung für die Learning-Aktie.

Die technische Analyse zeigt, dass der 200-Tages-Durchschnitt der Learning-Aktie aktuell bei 87,32 GBP liegt, während der letzte Schlusskurs bei 82,05 GBP deutlich darunter liegt. Dies führt zu einer schlechten Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt jedoch bei 71,94 GBP, was über dem letzten Schlusskurs liegt und zu einer guten Bewertung führt. Insgesamt wird Learning auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem neutralen Rating versehen.

Der Relative Strength-Index ergibt eine neutrale Einstufung für die Learning-Aktie. Der RSI7 liegt bei 14,98, was zu einer guten Empfehlung führt, während der RSI25 bei 44,47 eine neutrale Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich ein gutes Gesamtranking auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Die Analysteneinschätzung zeigt, dass von insgesamt 2 Analystenbewertungen für die Learning-Aktie, 1 Bewertung gut und 1 neutral war, während keine Bewertung schlecht war. Das durchschnittliche Kursziel von 105 GBP deutet auf ein Aufwärtspotenzial von 27,97 Prozent hin, was zu einer guten Empfehlung führt. Somit erhält die Learning-Aktie insgesamt ein gutes Rating für diesen Analysepunkt.

