Learning Aktie: Abwarten

In den letzten zwölf Monaten haben Analysten ihre Einschätzung zur Learning-Aktie abgegeben. Dabei wurden 1 Bewertung als "Gut", 1 als "Neutral" und keine als "Schlecht" eingestuft, was insgesamt zu einem "Gut"-Rating für die Learning-Aktie führt. Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates zu Learning. Die durchschnittliche Kurszielprognose der Analysten liegt bei 105 GBP, was einem Aufwärtspotential von 42,57 Prozent entspricht, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 73,65 GBP. Daraus ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung.

Im Vergleich mit anderen Unternehmen aus der "Software"-Branche hat Learning in den letzten 12 Monaten eine Performance von -26,11 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um 6,81 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Unterperformance von -32,92 Prozent im Branchenvergleich. Im "Industrie"-Sektor lag die durchschnittliche Rendite bei 8,49 Prozent, wobei Learning um 34,6 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Learning-Aktie wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet. Dabei ergab sich eine mittlere Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Rate der Stimmungsänderung, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Mit einer Dividendenrendite von 2,54 Prozent liegt Learning 9,08 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Die Branche "Software" besitzt eine durchschnittliche Dividendenrendite von 11 Prozent. Aus heutiger Sicht wird die Aktie daher als eher unrentables Investment betrachtet und erhält eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.