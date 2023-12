Learning 2 Sleep L2S AB Aktie: Anleger sollten vorbereitet sein …

Die technische Analyse der Learning 2 Sleep L2s-Aktie ergab, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 0,09 SEK liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,0236 SEK liegt, was einer Abweichung von -73,78 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 0,07 SEK unter dem letzten Schlusskurs, was einer Abweichung von -66,29 Prozent entspricht und somit ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien wurde in den letzten zwei Wochen als eher neutral bewertet, wobei in den vergangenen Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Auf dieser Basis ergibt sich insgesamt eine "Schlecht"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Des Weiteren ergab die technische Analyse des Relative Strength-Index (RSI) einen Wert von 96,31, was auf eine Überkauftheit der Aktie hinweist. Auch bei einer Ausdehnung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 74, was ebenfalls auf eine Überkauftheit hindeutet. Somit wird die Aktie auf Basis des RSI mit einem "Schlecht"-Rating eingestuft.

In Bezug auf Sentiment und Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Daher wird das Kriterium mit "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion konnten keine signifikanten Unterschiede ausgemacht werden, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich für diese Stufe daher eine "Neutral"-Einstufung für die Learning 2 Sleep L2s-Aktie.