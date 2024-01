Lear Aktie: Das war abzusehen!

Weitere Suchergebnisse zu "Lear":

Die Aktie von Lear hat in den letzten Monaten unterschiedliche Bewertungen von Analysten erhalten. Insgesamt gibt es 4 gute, 4 neutrale und keine schlechten Bewertungen. Das Kursziel der Analysten liegt bei 161,8 USD, was einer potenziellen Performance von 20,07 Prozent entspricht.

In Bezug auf fundamentale Kennzahlen weist die Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 11,41 auf, was 43 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 20,08. Dies deutet auf eine Unterbewertung hin, was aus fundamentaler Sicht als positiv zu bewerten ist.

Die technische Analyse zeigt, dass die Lear-Aktie laut dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage eine neutrale Bewertung erhält. Der 50-Tage-Durchschnitt zeigt ebenfalls eine neutrale Bewertung, da der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage beträgt 71, was auf eine überkaufte Situation hinweist. Im Gegensatz dazu zeigt der RSI der letzten 25 Tage jedoch eine neutrale Bewertung. Insgesamt erhält die Aktie basierend auf dem RSI eine schlechte Bewertung.

Insgesamt wird die Lear-Aktie von Analysten und anhand verschiedener Kennzahlen unterschiedlich bewertet, wobei die langfristige Meinung der Analysten die Aktie insgesamt positiv einschätzt.