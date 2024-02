Lear Aktie: Was DAS für die Zukunft bedeutet

Weitere Suchergebnisse zu "Lear Corp":

Der Automobilzulieferer Lear hat eine Dividendenrendite von 2,26 Prozent, was 3802,57 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Automatische Komponenten" hat im Durchschnitt eine Dividendenrendite von 3804. Das macht Lear aus heutiger Sicht zu einem unrentablen Investment und die Redaktion gibt dem Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt wurde die Aktie von Lear in den sozialen Medien diskutiert, wobei überwiegend positive Meinungen veröffentlicht wurden. Auch der Meinungsmarkt hat sich in den letzten Tagen vor allem mit positiven Themen rund um Lear beschäftigt. Insgesamt ergibt sich daraus eine "Gut"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" hat Lear mit einer Rendite von -3,05 Prozent mehr als 6 Prozent über dem Durchschnitt gelegen. Die "Automatische Komponenten"-Branche hatte in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von -14,52 Prozent, wobei Lear mit 11,48 Prozent deutlich darüber lag. Diese sehr gute Entwicklung im vergangenen Jahr führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse hat der gleitende Durchschnittskurs der Lear Aktie mittlerweile 136,89 USD erreicht, während der aktuelle Kurs bei 136,3 USD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt -0,43 Prozent, was zu einer Bewertung "Neutral" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt derzeit bei 135,47 USD, was die Aktie mit einem Abstand von +0,61 Prozent ebenfalls als "Neutral" bewertet. Insgesamt wird daher die Gesamtnote "Neutral" vergeben.