Lear Aktie: Eine neue Chance!

Die Analystenbewertung für die Aktie von Lear ist auf langfristiger Basis als "Gut" einzustufen. Von insgesamt 18 Analysten, die ihre Einschätzungen abgegeben haben, bewerteten 4 die Aktie als "Gut", 4 als "Neutral" und keine als "Schlecht". Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Lear vor. Die durchschnittliche Erwartung der Analysten liegt bei einem Kursziel von 161,8 USD, was einem Anstieg von 15,19 Prozent entspricht, da der aktuelle Schlusskurs bei 140,46 USD liegt.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der gleitende Durchschnittskurs von Lear einen Wert von 136,83 USD, während der aktuelle Kurs bei 140,46 USD liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Neutral" aufgrund einer Distanz von +2,65 Prozent zum GD200. Im Gegensatz dazu zeigt der GD50 einen Wert von 133,28 USD für die vergangenen 50 Tage, was einer Distanz von +5,39 Prozent entspricht und somit zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Anhand des Relative Strength-Index wird die Lear-Aktie als "Neutral" eingestuft. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen einen Wert zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7 beträgt 21,66, was eine "Gut"-Empfehlung darstellt, während der RSI25 bei 37,23 liegt und somit eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum ergibt, was insgesamt zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Im Bereich Sentiment und Buzz gab es in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Lear. Dies führt zu einer Bewertung von "Neutral". Allerdings wurde eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" in diesem Bereich führt.

Zusammenfassend erhält Lear eine Gesamtbewertung von "Gut" aufgrund der Analysteneinschätzungen, der technischen Analyse, des Relative Strength-Index und des Sentiments und Buzz.