Lear Aktie: Diese Nachricht ging offenbar unter!

Die Aktie von Lear wird aus charttechnischer Sicht neutral bewertet. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 136,84 USD, während der aktuelle Kurs bei 137,73 USD liegt, was einer Abweichung von +0,65 Prozent entspricht. Für den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 135,45 USD liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls nahe dem gleitenden Durchschnitt, mit einer Abweichung von +1,68 Prozent. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt die Rendite von Lear bei -4,54 Prozent, was mehr als 5 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Automatische Komponenten" kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -14,97 Prozent, wobei Lear mit 10,43 Prozent deutlich darüber liegt. Diese positive Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Analysten geben der Lear-Aktie insgesamt eine "Gut"-Empfehlung, da das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen bei 155,33 USD liegt, was einer potenziellen Steigerung um 12,78 Prozent vom letzten Schlusskurs von 137,73 USD entspricht.

Die Stimmung in den sozialen Medien rund um Lear war überwiegend positiv, jedoch wurden in den letzten zwei Tagen hauptsächlich negative Themen aufgegriffen. Daher wird die Aktie in dieser Betrachtung als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Bewertung der Lear-Aktie hinsichtlich der Stimmung und der Analysteneinschätzungen.