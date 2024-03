Lear Aktie: Besser könnte es gar nicht laufen!

Weitere Suchergebnisse zu "Lear Corp":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Durch die Betrachtung der Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit kann eine Einschätzung getroffen werden. Der RSI der Lear-Aktie der letzten 7 Tage liegt aktuell bei 46, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergänzt diese Analyse um eine längerfristige Betrachtung und liegt ebenfalls im neutralen Bereich bei 39,42. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Neutral"-Rating für Lear.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen der "Automatische Komponenten"-Branche hat Lear in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +13,85 Prozent erzielt, da die durchschnittliche Performance in dieser Branche bei -16,9 Prozent lag. Im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor liegt Lear mit einer Rendite von -3,05 Prozent ebenfalls über dem Durchschnitt von -4,91 Prozent und erhält somit ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Das Sentiment in den sozialen Medien zeigt eine Zunahme positiver Kommentare über Lear in den letzten Wochen, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Allerdings wird auch festgestellt, dass über Lear weniger diskutiert wird als normal und die Aufmerksamkeit abnimmt, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt. Insgesamt erhält die Aktie dennoch ein "Gut"-Rating.

Fundamental betrachtet wird die Lear-Aktie im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Automatische Komponenten) als unterbewertet eingestuft. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 11,47 liegt die Aktie 49 Prozent unter dem Branchen-KGV von 22,37 und erhält daher eine "Gut"-Empfehlung auf fundamentaler Basis.