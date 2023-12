Leaptek Aktie: Wohin geht die Reise?

Weitere Suchergebnisse zu "Huabao International Holdings":

Das Sentiment und der Buzz sind wichtige Maßstäbe für die Stimmung rund um Aktien. Neben den Analysen aus Bankhäusern spielt auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet eine Rolle. Bei der Aktie von Huabao zeigt sich eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Anzahl der Beiträge und die Diskussionsintensität. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Veränderungen auf, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Huabao derzeit mit 0,62 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 5,98 Prozent in der "Chemikalien"-Branche. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt bei Huabao einen Wert von 57,14, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Auch bei einer Betrachtung über 25 Tage ergibt sich ein neutraler Wert von 57, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

Im Branchenvergleich hat die Aktie von Huabao im vergangenen Jahr eine Rendite von -33,31 Prozent erzielt, was 25,74 Prozent unter dem Durchschnitt der "Materialien"-Branche liegt. In der "Chemikalien"-Branche beträgt die mittlere jährliche Rendite -7,57 Prozent, und Huabao liegt aktuell 25,74 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.