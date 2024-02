Leaptek Aktie: Kommen hier irgendwann auch wieder bessere Zeiten?

Der Aktienkurs von Huabao hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -41,89 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Chemikalien"-Branche im Durchschnitt um -9,23 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Huabao im Branchenvergleich um -32,66 Prozent unterperformt hat. Der "Materialien"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -9,23 Prozent im letzten Jahr, und Huabao lag 32,66 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält Huabao in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Die aktuelle Dividendenrendite für Huabao beträgt 0,67 Prozent bezogen auf das Kursniveau und liegt somit mit 2,18 Prozent unter dem Durchschnitt von 2,85 Prozent für diese Aktie. Unsere Analysten bewerten die Dividendenpolitik von Huabao daher als "Schlecht".

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Huabao bei 2,23 HKD liegt, was einer Entfernung von -22,03 Prozent vom GD200 (2,86 HKD) entspricht. Dies signalisiert ein "Schlecht"-Signal aus charttechnischer Sicht. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 2,35 HKD, was bedeutet, dass der Aktienkurs ein "Schlecht"-Signal aufweist, da der Abstand -5,11 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Kurs der Huabao-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Im Hinblick auf die fundamentale Analyse liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Huabao bei 19,3, was 37 Prozent niedriger ist als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Chemikalien" (30,56). Dies signalisiert eine Unterbewertung und führt aus fundamentaler Perspektive zu einer Einstufung als "Gut".