Leaptek Aktie: Kann es das wirklich schon gewesen sein?

Weitere Suchergebnisse zu "Huabao International Holdings":

Die Analyse des Sentiments und des Buzz zeigt, dass es in den letzten Monaten keine signifikante Veränderung in der Stimmung der Anleger gibt, weshalb wir dies als "Neutral" bewerten. Die Diskussionsintensität über das Unternehmen hat sich ebenfalls nicht wesentlich verändert, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. In Bezug auf die Dividende liegt Huabao mit einer Ausschüttung von 0,62 % deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 5,94 % in der Chemiebranche, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Der Aktienkurs von Huabao hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -36,4 % erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien im Materialien-Sektor, 41,32 % unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Branchenvergleich der Chemiebranche liegt die Rendite mit -41,32 % unter dem Durchschnitt von 4,92 %. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht".

In fundamentalen Aspekten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit 19,3, was 55 % unter dem Branchendurchschnitt in der Chemiebranche liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie zum aktuellen Zeitpunkt unterbewertet ist, weshalb Huabao in dieser Hinsicht eine "Gut"-Bewertung erhält.