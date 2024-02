Leap Therapeutics Aktie: Ist das noch wichtig?

Leap Therapeutics: Aktienanalyse und Bewertung

Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung von Leap Therapeutics wurden über einen längeren Zeitraum hinweg beobachtet und bewertet. Dabei zeigte die Aktie eine durchschnittliche Aktivität, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hindeutet, und somit eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was auch zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führte. In der Gesamtbewertung ergab sich somit für Leap Therapeutics in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

Der Relative Strength-Index (RSI) für Leap Therapeutics ergab eine Ausprägung von 94, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führte. Der RSI25 beläuft sich auf 52,89, was für 25 Tage eine Einstufung als "Neutral" ergab. Insgesamt führte dieses Gesamtbild zu einem Rating von "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass die Leap Therapeutics-Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen wurde. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt bei 3,12 USD, während der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt bei 3,34 USD liegt. Dies führte zu unterschiedlichen Bewertungen, aber insgesamt zu einem "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die Dividende schüttet Leap Therapeutics derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt. Aufgrund dieser großen Differenz erhielt die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".

Insgesamt ergibt sich somit eine differenzierte und durch Analysen gestützte Bewertung für Leap Therapeutics.