Leap Therapeutics Aktie: Bloß aufpassen!

Die Stimmung und das Interesse der Anleger an der Aktie von Leap Therapeutics haben sich in den letzten Wochen verschlechtert. Die Diskussionen über das Unternehmen haben abgenommen, was dazu führt, dass die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet wird.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Leap Therapeutics-Aktie beträgt 64,34, was auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Ebenso ergibt die Betrachtung des RSI25, der die Kursbewegungen der letzten 25 Tage analysiert, ebenfalls eine neutrale Einschätzung.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich eine neutrale Bewertung für die Aktie. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage weicht um -0,32 Prozent vom aktuellen Kurs ab. Jedoch zeigt die Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage eine Abweichung von -5,44 Prozent, was zu einer schlechteren Bewertung führt.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Themen in den Diskussionen, was zu einer neutralen Einschätzung der Anleger-Stimmung führt.

Zusammenfassend erhält die Leap Therapeutics-Aktie aufgrund der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität ein "Schlecht"-Rating, während die technische Analyse und die Anleger-Stimmung insgesamt zu einer neutralen Bewertung führen.