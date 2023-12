Leafly Holdings Aktie: Das sieht gar nicht gut aus

In den letzten Wochen war eine Zunahme negativer Kommentare über Leafly in den sozialen Medien zu beobachten. Dies führte dazu, dass das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer in den roten Bereich zeigte. Aufgrund dessen erhält die Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung. Die Häufigkeit der Beiträge zu Leafly liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Es wurde unwesentlich mehr oder weniger über die Aktie diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength-Index, der die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume misst, ergibt für die Leafly-Aktie einen Wert von 61,46 für den RSI7 und 58,02 für den RSI25. Beide Werte führen zu einer "Neutral"-Empfehlung und bedingen ein Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Leafly von den überwiegend privaten Nutzern in den sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen führt zu dem Schluss, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene eine Einstufung "Gut" erlaubt. Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt erzeugt somit eine "Gut"-Einstufung.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Leafly-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 7,09 USD. Der letzte Schlusskurs von 5,17 USD weicht somit -27,08 Prozent ab, was einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (6,29 USD) weist mit einem letzten Schlusskurs von 5,17 USD eine Abweichung von -17,81 Prozent auf und führt zu einem "Schlecht"-Rating. Somit erhält die Leafly-Aktie für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.