Leafbuyer löst Jubelsturm aus!

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung von LeafGuter können über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet werden. Die Aktie hat dabei eine mittlere Diskussionsintensität im Netz gezeigt und wird daher als "Neutral" eingestuft. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für LeafGuter liegt bei 53,85, was darauf hinweist, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft ist. Daher erhält die Aktie auch in dieser Kategorie die Einstufung "Neutral". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 58, was ebenfalls als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt und daher auch eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Die Diskussionen rund um LeafGuter auf sozialen Medien deuten auf überwiegend positive Meinungen und Themen in den vergangenen Wochen hin. Aufgrund dieses Signals stuft unsere Redaktion das Unternehmen als "Gut" ein und ist der Auffassung, dass die Aktie von LeafGuter bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der LeafGuter-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,06 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 0,03 USD weicht somit um -50 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (0,04 USD) liegt unter dem letzten Schlusskurs (-25 Prozent), was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Insgesamt zeigt sich, dass die Aktie von LeafGuter in verschiedenen Bereichen unterschiedlich bewertet wird, von "Neutral" über "Gut" bis hin zu "Schlecht".