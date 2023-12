Leading Holdings Ltd Aktie: Was passiert jetzt?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Leading liegt der RSI7 aktuell bei 80 Punkten, was auf eine Überkauft-Situation hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der 25-Tage-RSI liegt bei 51,85, was darauf hindeutet, dass Leading weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird.

Der gleitende Durchschnittskurs von Leading beläuft sich auf 0,24 HKD, während der aktuelle Kurs bei 0,195 HKD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt -18,75 Prozent, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 0,19 HKD, was die Aktie mit einem Abstand von +2,63 Prozent und somit als "Neutral" einstuft. Die Gesamtbewertung liegt daher bei "Neutral".

Die Anleger-Stimmung bei Leading in den sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den Diskussionen der vergangenen zwei Wochen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen identifiziert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien konnten in den vergangenen vier Wochen nicht festgestellt werden. Daher erhält Leading in diesem Bereich ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung.