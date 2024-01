Leading Holdings Ltd Aktie: Die Vorzeichen waren schon lange da …

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Instrument der technischen Analyse für Aktien. Er betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Aktuell liegt der RSI für Leading bei 26,09, was bedeutet, dass die Aktie als überverkauft eingestuft wird. Für den RSI25, der die relative Bewegung auf 25 Tage ausdehnt, ergibt sich ein Wert von 64, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich daraus eine Einstufung von "Gut" für den RSI.

Die Anleger-Stimmung für Leading wurde in den letzten zwei Wochen von privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen deutet darauf hin, dass überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Daher wird die Anleger-Stimmung insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Die Analyse von Sentiment und Buzz zeigt, dass sich die Stimmung für Leading in den vergangenen Wochen kaum verändert hat. Daher wird die Aktie insgesamt mit einer "Neutral"-Bewertung versehen. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der gleitende Durchschnittskurs der Leading bei 0,23 HKD, während der aktuelle Kurs bei 0,176 HKD liegt. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von -23,48 Prozent und einer Bewertung von "Schlecht". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 0,19 HKD, was eine Distanz von -7,37 Prozent zur Aktie bedeutet und ebenfalls zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.