Leading Edge Materials Aktie: Das dürfte so richtig spannend werden!

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ, was sich auch in den Diskussionen der Anleger widerspiegelte. An einem Tag zeigte das Stimmungsbarometer auf rot, positve Diskussionen konnten nicht aufgezeichnet werden. Größtenteils neutral eingestellt waren die Anleger an insgesamt einem Tag. In den vergangenen ein bis zwei Tagen unterhielten sich die Anleger weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Leading Edge Materials. Die Redaktion bewertet die Aktie daher insgesamt als "Schlecht" im Hinblick auf das Anleger-Sentiment.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0 Prozent, was 3,57 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Metalle und Bergbau, 3,57) liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Leading Edge Materials-Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Leading Edge Materials-Aktie für die letzten 200 Handelstage aktuell bei 0,16 CAD liegt. Der letzte Schlusskurs (0.145 CAD) weicht somit um -9,38 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen liegt bei 0,15 CAD, und der letzte Schlusskurs liegt nahe dem gleitenden Durchschnitt (-3,33 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Leading Edge Materials-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der Leading Edge Materials liegt bei 50, was als "Neutral" bewertet wird, da die Situation weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich ebenfalls bei 50, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält die Leading Edge Materials-Aktie daher für diese Kategorien die Einstufung "Neutral".