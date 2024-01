Leading Edge Materials Aktie: Es ist nicht so schlimm wie es aussieht!

Der Relative Strength Index, oder RSI, ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Die Normspanne reicht von 0 bis 100. Der RSI der Leading Edge Materials liegt bei 40, was darauf hindeutet, dass die Situation als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Dies führt zu einer Bewertung als "Neutral". Der RSI25 dehnt den Berechnungszeitraum auf 25 Tage aus, und der RSI für die Leading Edge Materials beträgt 50, was auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hindeutet, der ein "Neutral" zugeordnet wird. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung "Neutral" vergeben.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Leading Edge Materials verläuft derzeit bei 0,16 CAD. Damit erhält die Aktie die Einstufung "Schlecht", da der Aktienkurs selbst bei 0,15 CAD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -6,25 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) derzeit ein Niveau von 0,15 CAD angenommen, was für die Leading Edge Materials-Aktie der aktuellen Differenz von 0 Prozent und damit einem "Neutral"-Signal entspricht. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Neutral".

Die Aktie von Leading Edge Materials lässt sich auch über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge (der Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung beobachten. Daraus ergeben sich interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Die Aktie hat dabei eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was eine Einschätzung als "Neutral"-Wert entspricht. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Leading Edge Materials in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") hat die Aktie von Leading Edge Materials im vergangenen Jahr eine Rendite von -6,67 Prozent erzielt, was 3,97 Prozent über dem Durchschnitt (-10,63 Prozent) liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Metalle und Bergbau" beträgt -10,63 Prozent, und Leading Edge Materials liegt aktuell 3,97 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance wird die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Gut" bewertet.