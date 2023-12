Leading Edge Materials Aktie: Es gibt was neues!

Die technische Analyse der Leading Edge Materials zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie derzeit neutral ist. Der GD200 des Wertes liegt bei 0,16 CAD, was bedeutet, dass der Kurs der Aktie derzeit um 0 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage beträgt 0,15 CAD, was einer Abweichung von +6,67 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie in diesem Zeitraum als "Gut"-Wert eingestuft. Insgesamt erhält die Aktie daher das Rating "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Leading Edge Materials-Aktie beträgt 40, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Somit wird auch hier ein "Neutral"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage (45,45) ist ebenfalls neutral und ergänzt unsere Analyse um eine längerfristigere Betrachtung. Die Analyse der RSIs führt insgesamt zu einem "Neutral"-Rating.

Die Aktivität der Leading Edge Materials im Netz deutet auf eine mittlere Diskussionsintensität hin und erfordert daher eine "Neutral"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einer weiteren Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich für Leading Edge Materials in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") liegt Leading Edge Materials mit einer Rendite von -3,03 Prozent mehr als 8 Prozent darüber. Auch im Vergleich zur "Metalle und Bergbau"-Branche liegt die Rendite mit 8,27 Prozent deutlich darüber. Daher wird die Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr mit einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie bewertet.