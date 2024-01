Leader Environmental Aktie: Wer hätte das gedacht?

Die technische Analyse der Leader Environmental-Aktie zeigt, dass der aktuelle Kurs von 0,056 SGD um 20 Prozent unter dem GD200 (0,07 SGD) liegt, was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, beträgt 0,06 SGD, was wiederum ein "Schlecht"-Signal aufgrund eines Abstands von -6,67 Prozent bedeutet. Insgesamt wird der Aktienkurs von Leader Environmental als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") hat die Leader Environmental-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -7,41 Prozent erzielt, was 1,57 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" beträgt -7,52 Prozent, und Leader Environmental liegt aktuell 0,11 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt mit "Neutral" bewertet.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung für Leader Environmental als durchschnittlich und kaum verändert bewertet werden, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

Das Anleger-Sentiment für die Leader Environmental-Aktie zeigt weder besonders positive noch negative Ausschläge. In den sozialen Medien wurde in den vergangenen Tagen weder stark über positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Einstufung basierend auf der technischen Analyse, dem Branchenvergleich, dem Sentiment und Buzz sowie dem Anleger-Sentiment.