Leader Environmental Aktie: Schluss mit der Unsicherheit!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" betrachtet, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt, und dazwischen als neutral. Der RSI von Leader Environmental liegt bei 33,33, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 50, was ebenfalls als "Neutral" betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung von "Neutral".

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien weist Leader Environmental ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 67,07 auf, was unter dem Branchendurchschnitt (75,14) liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus fundamentaler Sicht unterbewertet ist und eine "Gut"-Bewertung erhält.

In Bezug auf die technische Analyse wird der gleitende Durchschnittskurs als Indikator herangezogen. Hierbei wird deutlich, dass der GD200 bei 0,07 SGD liegt, während der Kurs der Aktie bei 0,052 SGD liegt, was einer Abweichung von -25,71 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) liegt bei 0,05 SGD, was einer Abweichung von +4 Prozent entspricht und somit als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung von "Neutral".

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität im Hinblick auf Leader Environmental mittelmäßig ist, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu dem Gesamtergebnis einer "Neutral"-Bewertung des langfristigen Stimmungsbildes führt.