Leader Electronics Aktie: Immer mit der Ruhe

Die Aktie von Leader Electronics hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 546,03 JPY verzeichnet. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 569 JPY, was einem Unterschied von +4,21 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 580,08 JPY wurde analysiert, und der letzte Schlusskurs lag nahe diesem Durchschnitt, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Leader Electronics-Aktie also eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

In den sozialen Medien wurde Leader Electronics in den letzten zwei Wochen überwiegend neutral bewertet. Die Analyse der Kommentare und Wortmeldungen deutet darauf hin, dass überwiegend neutrale Themen diskutiert wurden. Dies führt zu einer "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung auf dieser Ebene.

Auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert wichtige Erkenntnisse. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, und die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf. Dies führt zu einer "Neutral"-Einschätzung der Aktie.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Leader Electronics liegt bei 46,67, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 49,61, was ebenfalls eine Einstufung als "Neutral" ergibt. Insgesamt ergibt sich also ein Gesamtbild, das zu einem Rating "Neutral" führt.