Leader Electronics Aktie: Gut oder schlecht?

Der Relative Stärkeindex (RSI) kann verwendet werden, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder RSI25 für 25 Tage) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Bereich von 0 bis 100. Der RSI von Leader Electronics beträgt 65,12, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25 liegt bei 44,4, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung.

In den letzten zwei Wochen wurde Leader Electronics von privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Basierend auf der Auswertung von Kommentaren und Beiträgen zu diesem Wert in den letzten beiden Wochen, wird die Anleger-Stimmung auf "Neutral" eingestuft.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt eine übliche Aktivität für Leader Electronics. Die Rate der Stimmungsänderung war in diesem Zeitraum kaum vorhanden, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, um zu beurteilen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tages-Durchschnitt für Leader Electronics liegt bei 570,95 JPY, was deutlich über dem letzten Schlusskurs von 650 JPY (+13,85 Prozent Abweichung im Vergleich) liegt. Auch der 50-Tage-Durchschnitt liegt über dem letzten Schlusskurs (+5,63 Prozent), was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung basierend auf trendfolgenden Indikatoren führt.