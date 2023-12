Leader Electronics Aktie: Bitte nicht vergessen!

Die Leader Electronics-Aktie wird aktuell aus verschiedenen technischen und sentimentalen Blickwinkeln betrachtet und erhält dabei insgesamt ein "Neutral"-Rating.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 542,13 JPY liegt, während der letzte Schlusskurs bei 560 JPY liegt, was einer Abweichung von +3,3 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (585,26 JPY) weist mit einem letzten Schlusskurs von -4,32 Prozent ebenfalls auf ein "Neutral"-Rating hin.

Beim Relative Strength-Index (RSI) ergibt sich ein Wert von 82,35 für den RSI7 und von 63,87 für den RSI25, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators führt.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bei Leader Electronics zu einer "Neutral"-Einschätzung führen.

Auch das Anleger-Sentiment fällt neutral aus, da in den letzten zwei Wochen keine positiven oder negativen Ausschläge in den Diskussionen über die Aktie zu verzeichnen waren und auch in den letzten ein bis zwei Tagen keine besonders positiven oder negativen Themen aufgegriffen wurden.

Insgesamt erhält Leader Electronics somit eine "Neutral"-Bewertung aus verschiedenen technischen und sentimentalen Perspektiven.