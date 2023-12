Leader Education Ltd Aktie: Kaufen, verkaufen oder halten?

Der Relative Strength Index (RSI) ist eine wichtige Kennzahl, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen oder 25 Tagen (RSI25) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Bereich von 0 bis 100. Für Leader Education beträgt der RSI 23,08, was einer "Gut"-Bewertung entspricht. Der RSI25 liegt bei 40,54, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Leader Education-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,37 HKD lag. Der letzte Schlusskurs von 0,385 HKD weicht um +4,05 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt bei 0,35 HKD, wobei der letzte Schlusskurs darüber liegt (+10 Prozent). Somit ergibt sich eine "Gut"-Bewertung der Aktie für die einfache Charttechnik.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Leader Education eingestellt waren. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Daraus resultiert eine "Neutral"-Einschätzung der Anlegerstimmung.

In den letzten Wochen gab es keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Leader Education in den sozialen Medien. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Insgesamt bekommt die Aktie daher ein "Neutral"-Rating.