Le Saunda Aktie: Was war das denn?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI für Le Saunda beläuft sich auf 53,85 für einen Zeitraum von 25 Tagen, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Dies führt zu einem Gesamtrating von "Schlecht".

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Le Saunda-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,41 HKD. Der letzte Schlusskurs weicht um -3,66 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch in Bezug auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält die Le Saunda-Aktie somit in der einfachen Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt derzeit bei 85, was bedeutet, dass die Börse 85,04 Euro für jeden Euro Gewinn von Le Saunda zahlt. Dies ist 162 Prozent mehr als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. In der Kategorie "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" ist der durchschnittliche Wert momentan bei 32, was bedeutet, dass der Titel überbewertet ist und daher auf Grundlage des KGV als "Schlecht" eingestuft wird.

In Bezug auf die Dividende hat Le Saunda derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt (6,15%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche beträgt -6, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie führt.