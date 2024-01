Le Saunda Aktie: Selbst wir haben nicht damit gerechnet

Le Saunda wird im Vergleich zum Branchendurchschnitt Textilien Bekleidung und Luxusgüter (6,15 %) mit einer Dividende von 0 % niedriger bewertet. Dies ergibt eine Differenz von 6,15 Prozentpunkten und führt zu einer aktuellen Einstufung als "Schlecht".

Die Le Saunda notiert derzeit mit einem Kurs von 0,395 HKD und liegt damit -3,66 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50). Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage ergibt sich ebenfalls eine Einstufung als "Neutral", da die Distanz zum GD200 bei -1,25 Prozent liegt. Somit wird die Aktie für beide Zeiträume insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Le Saunda liegt mit einem Wert von 85,04 über dem Durchschnitt der Vergleichsbranche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter". Der genaue Abstand beträgt aktuell 162 Prozent, bei einem durchschnittlichen KGV der Branche von 32. Aufgrund des relativ hohen KGV kann die Aktie als "teuer" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien die Einstufung als "Schlecht".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität der Aktie von Le Saunda in den vergangenen Monaten eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen hat. Daher wird die Einschätzung für diesen Faktor als "Neutral" bewertet. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Le Saunda daher als "Neutral"-Wert betrachtet.