Le Saunda Aktie: Lieber beobachten als handeln

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI wird aus den Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit abgeleitet und ist ein wichtiger Indikator in der technischen Analyse des Finanzmarktes. Für Le Saunda wird der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage auf 50 Punkte bewertet, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 46,67, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien hat sich in den letzten vier Wochen bei Le Saunda keine wesentliche Veränderung ergeben. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht ebenfalls mit "Neutral" bewertet.

Im Bereich der Fundamentalanalyse liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Le Saunda bei 85, was bedeutet, dass die Börse 85,04 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt. Im Vergleich zur Branche ist dies eine Überbewertung, da der durchschnittliche Wert in der Branche bei 30 liegt. Auf Grundlage des KGV wird die Aktie daher als "Schlecht" eingestuft.

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Le Saunda mit 0,4 HKD derzeit -2,44 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Über die letzten 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt jedoch 0 Prozent, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" für die Aktie führt. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Neutral" eingestuft.