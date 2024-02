LeMaitre Vascular Aktie: Das ist ein Hammer

Der Aktienkurs von Lemaitre Vascular hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 19,16 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör"-Branche im Durchschnitt um 4,52 Prozent gestiegen, was für Lemaitre Vascular eine Outperformance von +14,64 Prozent bedeutet. Im "Gesundheitspflege"-Sektor war die durchschnittliche Rendite im letzten Jahr -6,57 Prozent, wobei Lemaitre Vascular um 25,73 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Analysten bewerten die Lemaitre Vascular-Aktie derzeit als "Gut", basierend auf 2 "Gut"-Bewertungen, 2 "Neutral"-Bewertungen und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Allerdings ergibt sich aus neueren Berichten der Analysten eine andere Beurteilung, wobei das durchschnittliche Rating für das Lemaitre Vascular-Wertpapier des letzten Monats "Neutral" ist. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 60 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 1,76 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Empfehlung für die Aktie.

In Bezug auf Sentiment und Buzz hat sich die Stimmung für Lemaitre Vascular in den vergangenen Wochen kaum verändert, weshalb das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt ebenfalls keine außergewöhnliche Aktivität für Lemaitre Vascular in den letzten vier Wochen, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Lemaitre Vascular liegt momentan bei 48,7 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Auch der RSI25, der die Auf- und Abwärtsbewegungen über einen Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, zeigt an, dass Lemaitre Vascular weder überkauft noch überverkauft ist. Somit wird das Unternehmen auch in diesem Bereich mit "Neutral" bewertet. Insgesamt erhält Lemaitre Vascular eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.