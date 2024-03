LeMaitre Vascular Aktie: Immer langsam!

Der Aktienkurs von Lemaitre Vascular in der "Gesundheitspflege"-Branche hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 34,9 Prozent erzielt, was deutlich über dem Branchendurchschnitt von -9,84 Prozent liegt. Dies führt zu einem positiven Rating in dieser Kategorie. Auch in Bezug auf die Dividendenrendite schneidet das Unternehmen im Vergleich zur Branche schlechter ab, da es eine Dividendenrendite von 0,92 % aufweist, während der Branchendurchschnitt bei 2,15 % liegt.

In fundamentalen Gesichtspunkten wird Lemaitre Vascular als unterbewertet angesehen, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) des Unternehmens bei 49 liegt, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche im Durchschnitt ein KGV von 98 haben.

Die Anleger-Stimmung bezüglich des Unternehmens war in den letzten Wochen gemischt, mit positiven und negativen Kommentaren in den sozialen Medien. Insgesamt wird die Anleger-Stimmung als neutral eingestuft.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Lemaitre Vascular eine starke Performance im vergangenen Jahr gezeigt hat, fundamental unterbewertet ist und die Anleger-Stimmung als neutral eingestuft wird.