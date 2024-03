LeKing Wellness Aktie: Das sieht gar nicht gut aus

Die Gesundheit von Youngy Health wird in Bezug auf die Dividende im Vergleich zum Branchendurchschnitt Freizeitausrüstung & Produkte (2,61 %) als niedriger bewertet, da die Dividende bei 0 % liegt. Dies bedeutet, dass die Ausschüttung um 2,61 Prozentpunkte niedriger ist als der Durchschnitt, was zu einer aktuellen Einstufung als "Schlecht" führt.

Der Aktienkurs der Youngy Health hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -20,88 Prozent erzielt, was 12,47 Prozent unter dem Durchschnitt der Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt. Im Vergleich zur mittleren jährlichen Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Freizeitausrüstung & Produkte" (10,55 Prozent) liegt die Rendite von Youngy Health derzeit um 10,33 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Youngy Health liegt bei 167,6, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht (0 Prozent). Die Neutralität der Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien ergibt sich aus dem vergleichbaren Wert in der Branche "Freizeitausrüstung & Produkte".

Die Diskussion in den sozialen Medien spiegelt eine überwiegend positive Einstellung der Marktteilnehmer gegenüber Youngy Health wider. In den letzten Tagen wurden hauptsächlich positive Themen diskutiert, und es gab keine Anzeichen für eine negative Diskussion. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse wird Youngy Health daher insgesamt positiv bewertet und erhält von der Redaktion ein "Gut"-Rating für die Anlegerstimmung.