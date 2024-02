LeKing Wellness Aktie: Es ist noch schlimmer als es aussieht!

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich positiv gegenüber Youngy Health eingestellt waren. In den letzten fünf Tagen drehte sich die Diskussion hauptsächlich um positive Themen, ohne dass es eine negative Diskussion gab. An einem Tag waren die Anleger eher neutral eingestellt. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen in den letzten ein bis zwei Tagen waren überwiegend positiv. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Youngy Health daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion für die Anlegerstimmung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt Youngy Health mit einer Rendite von 2,49 Prozent mehr als 13 Prozent darüber. Die Branche "Freizeitausrüstung & Produkte" verzeichnete eine durchschnittliche Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -9,11 Prozent. Hierbei liegt Youngy Health mit 11,6 Prozent deutlich darüber. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten, kann auf den Relative Strength-Index (RSI) zurückgegriffen werden. Für einen Zeitraum von 7 Tagen beträgt der RSI von Youngy Health 72,93, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 74,89, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Schlecht" für 25 Tage führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Schlecht"-Rating basierend auf diesem Gesamtbild.

Mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent liegt Youngy Health 2,71 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Die Branche "Freizeitausrüstung & Produkte" verzeichnet eine durchschnittliche Dividendenrendite von 2 Prozent. Daher wird die Aktie aus heutiger Sicht im Vergleich eher als unrentables Investment eingestuft und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.