LeKing Wellness Aktie: Dass es dann wirklich so schnell geht …

Die Aktie von Youngy Health wird aus charttechnischer Sicht als "Neutral" bewertet. Über die letzten 200 Handelstage hinweg lag der Durchschnitt für den Schlusskurs bei 3,56 CNH, wobei der letzte Schlusskurs mit 3,67 CNH einen Unterschied von +3,09 Prozent aufweist. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt von 3,66 CNH liegt der letzte Schlusskurs mit einer Abweichung von +0,27 Prozent nahe am Durchschnitt, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vorliegt.

In Bezug auf Dividenden schüttet Youngy Health im Vergleich zur Branche Freizeitausrüstung & Produkte niedrigere Dividenden aus, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Bezogen auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt sich ein Wert von 70,83 für einen Zeitraum von 7 Tagen, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI25 beläuft sich auf 50, was für einen Zeitraum von 25 Tagen zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Schlecht".

Auch weiche Faktoren wie das Sentiment und der Buzz im Netz deuten auf eine "Neutral"-Einstufung hin, da die Diskussionsintensität eine durchschnittliche Aktivität zeigt und die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen erfahren hat. Somit erhält Youngy Health insgesamt ein "Neutral"-Wert.