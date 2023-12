Lazydays Aktie: Muss man sich jetzt Sorgen machen?

In den letzten Tagen war die Stimmungslage in sozialen Netzwerken bezüglich des Unternehmens Lazydays überwiegend negativ, wie von den Anlegern diskutiert wurde. Die Diskussion war an fünf Tagen hauptsächlich von positiven Themen geprägt, während an neun Tagen die negative Kommunikation überwog. Die Redaktion bewertet die Aktie in Anbetracht dessen als "Schlecht" und kommt zu einer entsprechenden Einschätzung des Anleger-Sentiments.

Die aktuelle Dividendenrendite für Lazydays beträgt 0 Prozent im Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs und liegt nur leicht unter dem Mittelwert (0) für diese Aktie. Die Dividendenpolitik erhält daher eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten.

Im Bereich der Fundamentalanalyse zeigt sich, dass das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Lazydays bei 32,56 liegt, was unter dem Branchendurchschnitt (11 Prozent) für die Branche "Spezialität Einzelhandel" liegt. Auf Grundlage fundamentaler Kriterien erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung und scheint aus heutiger Sicht unterbewertet zu sein.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt die Rendite von Lazydays bei -43,47 Prozent, was mehr als 44 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Ebenso liegt die Rendite im Vergleich zur "Spezialität Einzelhandel"-Branche bei -4,51 Prozent mit einer Abweichung von 38,96 Prozent. Diese Entwicklung im vergangenen Jahr führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie für die Aktie.